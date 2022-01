Skutečný cíl cesty do Kolumbie? Jana Adamcová na rovinu řekla, jaký je její vztah se synem Pabla Escobara

Co mezi nimi je? Foto: Super.cz/Profimedia.cz a archiv J. Adamcové

Jano, hodně se teď mluví o vaší cestě do Jižní Ameriky. Jaký byl impuls k této netradiční dovolené?

Nebyl to impuls, chtěla jsem se tam podívat už dávno, ale je fakt, že jsem se rozhodla až poté, co jsem se pustila do přípravy překladu knihy o Pablu Escobarovi.

Jste tedy fanynkou seriálu Narcos?

Je to seriál, který spoustu věcí zkresluje. Takže nemůžu říct, že jsem fanynkou, ale přivedl mě k příběhu té rodiny, to je fakt.

Proč zrovna Kolumbie?

Právě proto, že mě zaujal ten příběh, který je naprosto neskutečný.

Neodrazovali vás vaši blízcí od cesty do tak nebezpečné země?

To si pište! Já jsem ale žádný strach necítila. Ani před odletem, ani tam.

Změnila jste na tu zemi po její návštěvě názor?

Spíš jsem si potvrdila, že je to nádherná země, tak jak jsem to slyšela od těch, kteří tam byli.

Jaká místa jste navštívila?

Především Bogotu a Medellín, tam jsem si půjčila auto, takže jsem jezdila po městě a blízkém okolí.

Člověka napadá, jestli došlo na situaci, kdy jste měla opravdu strach o život?

Ne, to opravdu ne (smála se). Myslím, že když se pohybujete po běžných místech v běžnou denní dobu, tak vám nehrozí nic horšího než kapsáři. Stejně jako u nás.

Během Vaší cesty jste se setkala se synem Pabla Escobara. Jak na vás Sebastián Marroquín působil?

Je to opak svého otce. Hodný, mírumilovný, klidný. Na to, co všechno prožil, působil velmi vyrovnaně.

Je pravda, že se snaží být velvyslancem míru a setkává se s lidmi, kterým jeho otec ublížil?

Ano. Právě to mě na něm překvapilo a oslovilo. Snaží se, alespoň v rámci svých možností, napravit chyby svého otce.

Prý se snažíte o vydání jeho knihy v České republice.

Ano. Ta kniha byla přeložena do dvaceti jazyků a stala se všude, kde vyšla, bestsellerem. Bylo mi líto, že není v češtině. Proto jsem ji sem “přivedla”.

Jak byste popsala váš vztah s panem Marroquínem?

Je to čistě kamarádský vztah založený na vzájemné úctě a respektu.

Některá média zřejmě chybně interpretovala, že je mezi vámi něco víc, než jen přátelství…?

Není…

Hodláte se vydat do Jižní Ameriky za ním, nebo on navštíví Česko?

Byla bych ráda, kdyby dorazil do Prahy u příležitosti vydání knihy. Já se do Jižní Ameriky v dohledné době nechystám. ■