Karlos Vémola ohlásil rozchod s Lelou Ceterovou: Obvinění z nevěry!

Karlos Vémola a Lela Ceterová Michaela Feuereislová

"Přišel jsem na to, že má Lela poměr s jiným frajerem, horší je ještě to, že to byl můj dobrý kamarád," řekl Vémola.

Přišlo mu prý zvláštní, odkud má Lela drahé šperky. Údajně mu tvrdila, že ze svých výdělků na Instagramu.

"Lela má na sobě diamantové prsteny a náhrdelníky. A já si říkal, kde na to všechno bere. Já na to teď nemám, nezápasím. Bylo mi to divný. A zjistil jsem, že to má všechno od mého kamaráda, se kterým má poměr. Bohužel Lela neví, že ty peníze má její milenec od své velmi bohaté manželky," tvrdí Karlos.

S kamarádem, kterého obvinil z poměru s Lelou, si to vyřídil. "Dostal dvě facky, ne za to, že spí s mojí ženou, ale za to, že je prase, že si hraje za kamaráda. Asi jsem to měl řešit s chladnou hlavou a omluvit se mu. Tímto se omlouvám," vzkázal zápasník MMA.

"Lelu a děti nesmírně miluju. Budu se snažit pomoci, ať bude chtít jít kamkoli. Mrzí mě to vůči našim dětem, přeju si, abych tady nemusel být sám v dětském pokoji," dodal.

Není to první rozchod slavného páru. Nevěra se řešila už v roce 2020, tehdy si měl užívat Karlos. Lela sbalila kufry a odstěhovala se zpět na Slovensko. Po několika měsících dala Karlosovi druhou šanci a vypadalo to happy-end. Loni se pár zasnoubil a před šesti týdny do rodiny po dceři Lili přibyl syn Rocky. Bohužel je nyní velké lásce konec. Otázkou je, zda natrvalo. ■