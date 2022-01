Bydlí ve farním domě a denně slyší bohoslužby. Hvězda Love Islandu Petr Havránek šokuje: Jeho lásku Gabrielu oslovují sestro

Gabriela Gášpárová a Petr Havránek bydlí ve farním domě. Super.cz

Tak tohle by hádal málokdo. Hvězda Love Islandu Petr Havránek bydlí v domě, který je součástí farního úřadu. Denně slyší zvon, modlitby a potkává faráře. V pořádném šoku byla jeho nová láska Gabriela Gášpárová (20).

"Byt je součástí farního úřadu. Součástí domu je kaple, jsou tam bohoslužby, dole bydlí pan farář. Přímo z chodby je vstup do kostela. Na střeše máme obrovskej zlatej kalich, " prozradil Super.cz Havránek.

"Přišla jsem poprvé s pár věcmi, že u Petra přespím, a najednou slyším bohoslužbu. Bylo to zvláštní. Ráno pak přijel výtah, vylezl z něj pán a překvapil mě větou, zdravím vás, sestro," usmívá se Gabriela.

Na mši ale ani jeden z nich nikdy nezavítal. "Pan farář už nás zval na vánoční mši, ale ještě jsme zatím nebyli," krčí rameny modelka.

Ta už je definitivně přestěhovaná z Velké Bíteše do Prahy. "Bydlíme s Petrem, už mám tady všechno komplet. Jsem opravdu šťastná. Sama jsem v šoku, jak hezký to je. Jsme spolu 24 hodin denně a pořád je to hezčí a hezčí," usmívá se. "Rád bych našel na Gabče nějaké chyby. Hledám, ale marně. Přijde mi dokonalá," dodal směrem ke své partnerce Havránek. ■