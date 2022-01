Gabriela Gášpárová z Love Islandu promluvila o boji s anorexií: Vážila pouhých 40 kilo, pak extrémně přibrala

Gabriela Gášpárová Super.cz

"Mám za sebou velké váhové výkyvy. Když mi bylo čtrnáct let, měla jsem anorexii a vážila čtyřicet kilo. Měla jsem kvůli modelingu potřebu být perfektní a stále jsem hubla, až to došlo do fáze, kdy jsem skoro přestala jíst a začala jsem mít zdravotní problémy. Neměla jsem náladu, přicházela jsem o přátele, také o rodinu. Jsem ráda, že jsem si to sama uvědomila, okolí s tím nikdy nic neudělá. Pak ale přišel druhý extrém, přibírání," řekla Super.cz Gášpárová.

"Když jsem se z toho dostávala, tak jsem naopak začala extrémně přibírat. Ale zvládla jsem to, začala jsem se zdravě stravovat a teď vypadám takto. Cítím se dobře," prozrazuje modelka.

Právě váhové výkyvy se hodně podepsaly na prsou, proto si je Gábina nechala upravit. "Měla jsem svoje přírodní prsa, ale nebyla jsem po těch všech hubnutích a přibíráních spokojená s tvarem a měla jsem komplexy. Nemám jinou velikost, jen jsem chtěla pro zdravé sebevědomí upravit tvar," svěřila Gášpárová, která doufá, že anorexie je už navždy minulostí.

"Jakmile jednou začnete řešit diety a jídlo, je to ve vás. Teď se snažím mít režim, zdravě jím a sportuju," dodala. ■