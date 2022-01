Patricii Pagáčovou zasáhl odchod režiséra Dušana Kleina. To on z ní v seriálu Ulice udělal hvězdu!

Patricie Pagáčová a Dušan Klein Foto: Archiv P. Pagáčové

V pouhých 13 letech ji proslavil seriál Ulice. Ten, kdo dal Patricii Pagáčové šanci a objevil ji, byl zesnulý režisér Dušan Klein (✝82) . Jeho odchod herečku velmi zasáhl. "Byl to on, kdo mě do Ulice vybral," řekla Super.cz Patricie Pagáčová.

"Pan režisér byl na castinzích, to on vybíral obsazení, on točil první díly. Znala jsem ho z televize z Případů pro pátera Knoxe, které jsem milovala. O to větší zážitek pro mě bylo s ním pracovat," vzpomíná herečka, která v Ulici začínala jako zakřiknutá teenagerka Tereza Jordánová.

Na Dušana Kleina vzpomíná jen v tom nejlepším. "Byl úžasnej. Když si na něj vzpomenu, jako první se mi vybaví vůně té jeho dýmky a to, jak klidně a tiše mluvil. Sálal z něj neskutečný klid. A pak vždycky řekl nějakej vtip, což od toho klidnýho, tichýho pána bylo obzvlášť zábavný," usmívá se Patricie.

"Byla radost s ním pracovat, byl to profík všech profíků a jsem strašně vděčná, že jsem profesně začala růst právě pod jeho režií, dalo mi to strašně moc," dodala Pagáčová. ■