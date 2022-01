7 slavných, kteří se ucházeli o role v Harrym Potterovi, ale neuspěli: Dovedete si je představit jako oblíbené hrdiny?

Tyto hvězdy se ucházely o role v Harrym Potterovi. Foto: Super.cz/Profimedia

Roli v sérii o Harrym Potterovi toužil dostat snad každý. Na konkurzech zkoušela štěstí i řada hodně známých herců a hereček. Tehdy sice neuspěli, ale to nevypovídá nic o jejich talentu. Podívejte se, které slavné tváře se do filmů nedostaly.

Saoirse Ronan - Lenka Láskorádová

Saoirse Ronan (27) je dnes velmi úspěšnou a žádanou herečkou. Proslula například díky rolím ve filmech Lady Bird, Malé ženy nebo Amonit. Jako malá se i ona zamilovala do kouzelnického světa Harryho Pottera a zoufale toužila být jeho součástí. Ucházela se o roli Lenky Láskorádové, kterou k jejímu zármutku ovšem nezískala. Naštěstí se neúspěchem nenechala odradit.

Thomas Brodie-Sangster - Ron Weasley

Roztomilý klouček z Lásky nebeské nebo švihák Benny z Dámského gambitu se v dětství ucházel o roli Rona Weasleyho. Neúspěch herce Thomase Brodieho-Sangstera (31) zdrtil a později přiznal, že se na další konkurzy musel pořádně obrnit, aby se z případných odmítnutí nesesypal.

Hatty Jones - Hermiona Granger

Hatty Jones (33) proslula rodinným snímkem Madeline z roku 1998. Hlásila se o roli Hermiony a tvůrci se ve finále rozhodovali mezi ní a Emmou Watson (31). Nakonec to u nich vyhrála mladší, tehdy neznámá Emma. Hatty se přestala hraní věnovat, na kontě má pouze tři filmy.

Tom Felton - Harry Potter, Ron Weasley

Dovedete si představit, že by Tom Felton (34) alias Draco Malfoy hrál Harryho nebo Rona? Nejspíš jen horko těžko. Tom se ale nejprve ucházel o roli Pottera, pak Weasleyho, a nakonec mu připadla postava Malfoye.

Robin Williams - Hagrid

Zesnulý komik Robin Williams (✝63) toužil ztvárnit Hagrida. Dokonce osobně volal režisérovi Chrisi Columbusovi, aby vyjádřil, jak moc o roli stojí. Neuspěl, protože nebyl Brit. Cílem tvůrců bylo obsadit pokud možno Angličany. Robbie Coltrane byl velmi důstojná volba.

Eddie Redmayne - Tom Raddle

Eddie Redmayne (40) je takovým fandou Harryho Pottera, že se ucházel už o roli mladého Voldemorta, tedy Toma Raddla v Tajemné komnatě. To mu ovšem neklaplo. Léta pak doufal, že by si mohl zahrát někoho z klanu Weasleyových, ale ani to se mu nepoštěstilo. Nakonec se ale přece jen dočkal. Připadla mu role Mloka Scamandera ve Fantastických zvířatech.

Henry Cavill - Cedric Diggory

Dávno předtím, než se z něj stal legendární Superman nebo Zaklínač, se Henry Cavill (38) ucházel o roli Cedrica Diggoryho v Ohnivém poháru. Fanoušci dokonce zakládali petice, aby ho do role obsadili. S Robertem Pattinsonem byli ale nakonec spokojení. ■