Janda, Sedláček, Sodoma. Rockeři se loučili s kolegou, autorem písně Snad jsem to zavinil já a dalších hitů

Pavel Chrastina zemřel ve věku 81 let. Herminapress

Ještě před vznikem Olympiku stál Chrastina v roce 1958 u zrodu skupiny Samuel’s Band. Do konce 60. let minulého století působil jako hlavní textař Olympiku, v roce 1969 kapelu po neshodách opustil.

„Založili jsme spolu kapelu Big Beat Quintet a hráli jsme instrumentální písničky. Byl u toho také J. A. Pacák či Jan Obermayer, tehdy budoucí člen The Matadors. Nejvíc jsme se stýkali mezi lety 1960 a 1962,“ vzpomínal pro Super.cz na kolegu Petr Janda (79).

Mezi smutečními hosty byli také mj. Pavel Sedláček, Viktor Sodoma nebo Petr Hannig.

„Pak odešel do kapely, která si říkala Karkulka, což byl budoucí Olympic. Když mi zavolal, jestli bych nešel hrát do té Karkulky, tak jsem mu řekl něco ve smyslu, že kapela s tak blbým jménem, to nevěstí nic dobrýho a že nikam nejdu. Ale nakonec jsem to vzal, i když nelibě, a navázali jsme staré přátelství, které vyústilo do roku 1965, kdy jsme se rozhodli, že už to nejde takhle kopírovat písničky, a složili jsme Dej mi víc své lásky. A pak už to jelo," dodal frontman Olympiku.