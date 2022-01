Halina Pawlowská a její netradiční povánoční detox. Zatímco ostatní hubnou, ona se láduje

Halina Pawlowská si dává nezvyklá předsevzetí. Foto: archiv Albatros

„Jsem už docela zralá paní, takže vím, že detox se plánuje hodně dopředu, a já rozhodně žádný plán nemám. Naopak dávám si předsevzetí, ale jiná. Taková, abych si je užila, měla se na co těšit,“ prozradila Pawlowská, jež se brzy divákům představí v novém seriálu Zoo.

Zatímco jiní hubnou, ona má předsevzetí opačná. „Jsou krásná. Když mám chuť na deset žloutkových věnečků, tak si je dopřeju. Pokud chci někam odjet, tak jdu. Když nechci celý den něco dělat, tak to nedělám. Myslím si, že mám věk na to, abych přemýšlela víc o těch radostech a život si užila, než abych si ho znepříjemňovala,“ má jasno v tom, že se svých neřestí jen tak nevzdá.

Předsevzetím se ostatně netrápí ani její kolegyně. Eva Burešová (28) snad nemá žádnou klasickou neřest, Veronika Freimanová (66) na předsevzetí nemá čas a Sabina Laurinová (49) bere začátek nového roku spíše jako zamyšlení.

„Nepiju už asi tři roky, i kouřit jsem přestala, ale ráda o alkoholu vtipkuju. Rozhodně ho ale nepotřebuju k tomu, abych se bavila,“ míní Burešová.

„Ještě před Vánoci jsem měla hodně práce, přes svátky jsem si odpočinula a teď jsem zase v pracovním procesu. Natáčíme seriál, divadla se pomalu rozjíždí, takže na detox a ostatní není čas,“ má jasno Freimanová.

„Moje profese mi často do života vnáší pevný řád a dril, proto už se žádným novoročním předsevzetím netrápím. Spíš je to při vstupu nového roku tiché zamyšlení a přání, co bych chtěla změnit, nebo v čem pokračovat. V posledních letech je to snaha o to nechodit pozdě spát, mít víc času na knížky, nedohánět věci na poslední chvíli nebo oprášit cizí jazyky,“ prozradila pro změnu Laurinová, která neřeší ani žádný detox.

„Poslouchám tělo, v pohybu jsem tak nějak permanentně. Nekouřím, to mi tělo zakázalo už od narození a vše ostatní s mírou, někdy bez míry, i nad míru,“ uzavřela. ■