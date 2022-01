Popelka z Básníků Tereza Brodská zavzpomínala na Dušana Kleina (✝82) se slzou v oku i úsměvem

Nespojoval je jen profesionální vztah, ale i přátelství. Profimedia.cz

„Tuto smutnou zprávu jsem se dozvěděla před minutou. Věřte mi, že se mi na to těžko reaguje,“ uvedla pro Super.cz Brodská zlomeným hlasem. „U některých lidí máte pocit, že se nemůže stát, že odejdou. U něj jsem měla pocit, že to bude člověk, který tady bude pořád. On byl slunce,“ dodala herečka.

Tereza Brodská dostala od Dušana Kleina roli v Básnících. V díle Konec básníků v Čechách dostala coby Šafránkova (Pavel Kříž) přítelkyně Popelka nejvíce prostoru a její role se stala ikonickou. Poté se ještě objevila v dílech Jak básníci neztrácejí naději a Jak básníci čekají na zázrak.

„V tom posledním jsem měla jsem malou roličku. Vlastně jen jeden natáčecí den, ale nedokázala jsem říct ne. Nikdy jsem panu Kleinovi nedokázala nic odmítnout. U něj bych vzala i sebemenší roli.“

Režiséra Dušana Kleina měla Tereza Brodská se svým kolegou z Básníků Pavlem Křížem velmi ráda. „Byl to můj přítel a já jsem ho měla velmi ráda. Byli jsme s Pavlem i u něj i doma. Má krásnou rodinu,“ říká.

I přes hluboký smutek si herečka vzpomněla i na úsměvnou chvilku. „Nikdy nezapomenu na to, když jsem v Básnících podle scénáře musela zpívat. Já to totiž neumím. Měla jsem zpívat písničku Travička zelená. On mi řekl, že mi bude předzpívávat. Stejně se to muselo postsynchronizovat,“ dodala Tereza Brodská a jedním dechem dodala: Když mi dával další roli, tak mě upozorňoval na to, že tam nebudu zpívat.“

Klein si Brodskou vybral také na začátku natáčení seriálu Ulice. „Udělali jsme krásné televizní inscenace. Na ty jsem pyšná,“ uzavřela Brodská. ■