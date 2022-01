Laskavý muž s obrovským smyslem pro humor i fajn kamarád. Vondráčková, Satoranský i zrzka z Básníků vzpomínají na Dušana Kleina

Dušan Klein Profimedia.cz

Na spolupráci s ním zavzpomínala i Lucie Vondráčková (41). „S panem Kleinem jsem měla možnost točit několik krásných věcí. Mezi nimi pohádku O víle Arnoštce a televizní film Ta třetí. V něm jsme partneřili s Mirkem Dlouhým,“ řekla Super.cz Vondráčková, která tak vzpomněla i na zesnulého herce Vladimíra Dlouhého (✝52), kterému kolegové říkali Mirek. Klein pý Vondráčkovou na place uměl povzbudit.

„Vždycky mi říkal, že je to zatím má nejkrásnější role, a já mu to nemohla rozporovat. Mirek, paní Blanka Bohdanová a teď on. Je mi to nesmírně líto,“ smutnila Lucie Vondráčková.

V Kleinových detektivkách si pro změnu zahrál i ostřílený herecký bard Jaroslav Satoranský (82), známý coby Kuba z Krkonošských pohádek.

„Kamarádi odcházejí, je mi to moc líto, byli jsme vrstevníci,“ řekl zprávou šokovaný herec. „Poznali jsme se hlavně při natáčení Sázky na třináctku. Hrál jsem i v řadě jeho detektivek Hříchy pro pátera Knoxe, což byly živé přenosy, takže jsme spolu zažili spoustu dobrodružství. Dušan byl velký profík, je mi hrozně líto, že už tu není. Byl to hrozně fajn kluk a kamarád,“ dodal zdrceně.

Díky Dušanu Kleinovi se jako herečka poprvé více prosadila Denisa Nesvačilová (30), která hrála v Básnících pohlednou zrzku Majku.

„Zpráva o smrti pana režiséra mě hluboce zasáhla. Zažili jsme spolu krásné chvíle při natáčení filmu Jak básníci čekají na zázrak, kterým jsem vlastně vstoupila do světa českého filmu, a nikdy nepřestanu být panu Kleinovi vděčná, že mě objevil. Vyprávěl krásné historky, měl báječný smysl pro humor a s herci zacházel s takovou laskavostí, jakou často nevídám. Nikdy na něj nezapomenu a jsem ráda, že jsem měla tu čest se od něj učit nejen o herectví, ale i jak napěchovat a kouřit dýmku,“ vzpomínala Nesvačilová.

V posledním filmu o Básnících si zahrála i Markéta Hrubešová (49). I ona má na Dušana Kleina jen ty nejkrásnější vzpomínky. „Odešel jeden z nejmilejších, nejpohodovějších a nejtalentovanějších režisérů, se kterými jsem pracovala. Dušánku, pozdravuj v režisérském nebi a něco krásnýho tam zase natoč,“ vzkázala mu do nebe.

Dušan Klein zemřel v neděli ve věku 82 let po dlouhé těžké nemoci. Poslední rozloučení se na přání rodiny bude konat v úzkém rodinném kruhu bez účasti veřejnosti. ■