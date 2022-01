Modelka zveřejnila oplzlé zprávy, které jí posílali ženáči, a musela se přestěhovat: Vyhrožovali jí smrtí

Paige Woolen Profimedia.cz

Paige Woolen (29) nedávno pobavila internet, když zveřejnila své reakce na oplzlé zprávy, které jí chodí od mužů. Kromě toho mnohým ženám pomohla odhalit nevěrné partnery. To se jí ale tak docela nevyplatilo. Někteří jí totiž začali stalkovat.

„Musela jsem na sociálních sítích přestat sdílet svou polohu. Lidé mě pronásledovali,“ přiznala modelka.

„Jeden muž předstíral, že je poslíček, co mi doručuje květiny, aby zjistil, kde bydlím. Táta mi posílá květiny často, tak mi to ani nepřišlo divné. Ale když se mě ptal na adresu a všimla jsem si, že před domem žádný poslíček není, došlo mi, která bije. Hned jsem zavěsila a číslo zablokovala. Takové věci vás prostě vyděsí,“ svěřila se Paige.

A protože naštvala mnoho zadaných mužů, jejichž zprávy přeposílala jejich polovičkám, začaly jí chodit i výhrůžky.

„Hodně mi vyhrožovali smrtí. Někdo dokonce našel dům mých rodičů a dal jim mrtvou krysu přede dveře,“ popsala zážitek jako z thrilleru.

Paige se raději přestěhovala a v novém domově se už cítí o něco bezpečněji. Na Instagramu má kromě osobního ještě profil dudesinthedm, kde zveřejňuje všechny hanlivé a oplzlé zprávy od trollů. Kromě toho odhaluje zmiňované nevěrníky.

„Všimla jsem si, že spousta mužů, kteří mi píšou, má profilové snímky s partnerkami. Napadlo mě, co by asi jejich polovičky řekly na to, že vypisují cizí holce z Instagramu, která pózuje v bikinách,“ doplnila. ■