Herec ze Slunečné se veřejně vyznal své lásce: Miluji tě, tvůj rypouš, oslík Plešoun, pobavil Langmajer

Lukáš Langmajer s manželkou Lucií Foto: Instagram L. Langmajera

Možná by to někteří do hvězdy seriálu Slunečná neřekli, ale potrpí si na romantiku. Ke krásnému výročí se manželce vyznal na sociálních sítích. A co víc, svůj projev poeticky zveršoval.

„Zazvonil telefon, číslo jsem neznal a přesto, výjimečně vzal. Dobrý den, u telefonu Lucie Novotová - Lidové noviny, rádi bychom s vámi udělali rozhovor s focením. Pár měsíců po tomto telefonátu, ta krásná slečna, blondýna na podpatcích, v šedých džínách, krásný pozadí, změnila příjmení a ze slečny se stala paní, paní Langmajerová,“ vzpomíná na svatbu herec.

Jiskra mezi nimi, zdá se, nevyhasla ani po tolika letech. „Známe se, stále si chutnáme, stále se těšíme, spolu hřešíme, těšíme. Mámou a tátou jsme se stali, hranici čtyř křížků překonali, kolik vlasů mně ubylo, jí vrásek se mnou přibylo. Je krásná, snad ještě hezčí, jak kniha otevřená, baví mě číst, některé kapitoly vedou k vzteku, jiné k pláči, další dojímají, jindy se směji,“ neubránil se záplavě emocí Langmajer.

Své fanoušky dokonce nechal nahlédnout do svého soukromí a v závěru připsal pár svých důvěrných přezdívek. „Miluji tě veřejně i soukromě, všude a celým srdcem. Tvůj rypouš, oslík Plešoun, pupík povolený, hlavoun tvrdý. Patetik první,“ vyznal se Lukáš Langmajer. ■