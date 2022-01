Poslední dovolená jen ve dvou. Leoš Mareš si s těhotnou manželkou užíval relax na horách

I zimní dovolenou si Leoš Mareš umí užít. Foto: archiv M. Marešové a L. Mareše

Po natáčení Silvestrovských pecek si Leoš Mareš (45) s manželkou Monikou (40) dopřáli odpočinek. Na dovolenou nevyrazili do exotiky, ale tentokrát to u nich vyhrály hory. Marešovi by ani nemohli daleko cestovat letadlem, jelikož Monika je v pokročilém stadiu těhotenství.