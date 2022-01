Naštěstí nedopadla jako Djokovič nebo Voráčová. Tenistka Martincová popisuje, co musí v Austrálii dodržovat

Proč nedopadla jako Djokovič? Foto: Super.cz/Michaela Feuereislová a Profimedia.cz

Nejen sportovní svět řešil kauzu Novaka Djokoviče, kterému úřady před Australian Open neumožnily vstup na australskou půdu, a hráč tak musel do karantény. Soud sice světové jedničce nakonec obnovil víza, česká deblistka Renata Voráčová už tak radostně nedopadla. Té úřady víza rovněž neuznaly, hráčka na rozdíl od slavného kolegy nechtěla bojovat a odletěla letadlem do Dubaje.

Tenistka Tereza Martincová měla situaci ulehčenou tím, že je plně očkovaná. „S mými vízy do Austrálie nám naštěstí pomáhal tenisový svaz. Jejich zařizování je velmi komplikované, musí být vyřízená dlouho dopředu, aby byla platná před odletem,“ řekla v rozhovoru pro Super.cz tenistka.

Pro talentovanou sportovkyni prý nebyla cesta na druhou stranu planety nijak dramatická. „Letos jsme museli mít hodně vyplněných formulářů, příletové formuláře do jednotlivých zemí, doklady o vakcinaci,“ popisuje.

Martincová potvrdila, že se opatření v Austrálii dodržují zodpovědně, na to už je ale z ostatních světových turnajů zvyklá. „Oproti jiným turnajům to tady v Austrálii není jiné. Musíme mít neustále respirátory. Výjimkou je návštěva posilovny, jídlo a hra na kurtu. Skenujeme se tady při příjezdu do hotelu speciálním QR kódem, aby bylo jasné, kde se nacházíme,“ řekla nám Tereza, které je velmi líto, že není možné se volně stýkat s fanoušky, fotit a poskytovat podpisy. ■