Roman Vojtek se pochlubil krásnou rodinou: Nejmladší syn Nathaniel roste jako z vody

Roman Vojtek Foto: Super.cz/archiv R. Vojtka

„Dovolenou na Lipně trávíme v této rodinné sestavě už poněkolikáté, byli jsme tady v létě, a protože jsme si to tady velmi oblíbili, kam zamíří naše kroky v zimě, bylo naprosto jasné. Máme rádi vodu a také milujeme lyže a prkno, tak jsme sem zajeli i v zimě,“ řekl nám Roman, který se pochlubil svou krásnou rodinou.

Nejmladší syn Nathaniel roste jako z vody, a těžko uvěřit, že už je to rok, co přišel na svět. Na začátku dovolené počasí příliš nepřálo, ale to nebyl pro sympatického herce a jeho rodinu žádný problém. „První dny nám nepřálo moc počasí, ale na Lipně se dá dělat opravdu spousty věcí, takže jsme dováděli třeba v aquaworldu nebo jsme ochutnávali super gastronomii,“ svěřil se herec, který je milovníkem zimních sportů.

Po několika příjemně strávených letních dovolených se Roman rozhodl tady strávit i zimní.

„Lyžoval jsem tady poprvé v životě, během týdne se zasněžovalo. Areál několika kilometrů sjezdovek mě velmi mile překvapil, lyžuje se tu krásně, na Českou republiku špičkově. Určitě se sem příští rok rádi vrátíme,“ dodal závěrem Roman Vojtek. ■