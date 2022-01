Strčí do kapsy i mladší kolegyně: Neuvěříte, že sexy Heidi Janků letos oslaví už 60. narozeniny

Heidi Janků Foto: Super.cz/Michaela Feuereislová

„Za písničku Když se načančám jsem opravdu moc vděčná. Neexistuje vystoupení, kde bych ji nezazpívala, lidi na ni čekají a mě moc baví, když vidím to nadšení v jejich očích, když zazní první tóny,“ sdělila pro Super.cz oblíbená zpěvačka, které by nikdo netipoval, že letos oslaví již 60. narozeniny.

„Zdeněk Borovec mi napsal ještě jeden text k písničce od Erose Ramazzottiho s názvem Tak se mi vtírej. Obě písničky zpívám pravidelně na svých sólových vystoupeních i na koncertech s kapelou. Ani s jednou písničkou jsem nikdy neměla problém si ji, co se textu týká, zapamatovat. Obě jdou tzv. do pusy. A to svědčí o genialitě pana Borovce jako textaře,“ přidala zpěvačka s tím, že na textaře Zdeňka Borovce často a ráda vzpomíná.

„Moc mu za to, že stále můžu zpívat jeho texty, děkuju, a to poděkování posílám tam nahoru,“ dodala Heidi, která na koncertě jen zářila. Jako jediná z vystupujících oblékla krátké šaty a dala na odiv své dokonalé nohy, které jí mohou i mladší kolegyně závidět. Záznam koncertu Legenda Zdeněk Borovec odvysílá Česká televize 26. února. ■