Malý syn Venduly Pizingerové miluje potápění. První fotka s mámou pod vodou

Vendula Pizingerová se synem Josífkem Foto: archiv V. Pizingerové

"Zvládá to úplně v pohodě, potápí se, dělá mu to radost. Vždycky jde do vody ze všech dětí první, je tam šťastnej. Usmívá se i pod vodou," řekla Super.cz Vendula, která na plavání chodí se třemi kamarádkami maminkami, mezi nimiž je také moderátorka Andrea Antony.

"Chodíme jednou týdně. Je to v hotelu v Troji, s holkama si pak dáme oběd, máme to zážitkový. Je to pro nás program na celý den," usmívá se Vendula.

Roli dvojnásobné maminky si užívá. I když sama přiznává, že to je někdy hodně náročné. Malému Josífkovi nyní rychle rostou zuby. "Je to fičák. Rostou mu po dvou zuby, nespí, ale jinak je zlatej. Je strašně chytrej, všechno umí hned. Dělá nám radost," dodala Pizingerová. ■