Jen všem ukažte, že jsme zbořili internet ještě před Kardashianovými, prohlašuje exmanžel Pamely Anderson

Pamela Anderson a Tommy Lee Profimedia.cz

Lee se podle slov svého kamaráda Guerina Swinga vyjádřil k seriálu takto: „Dejte světu vědět, kdo byl první. Před Kardashianovými, před všemi ostatními. Dejte všem těm s*áčům vědět, kdo první zbořil internet.“

Guerin slova Tommyho sdělil deníku The Sun a dodal: „Byly jako malé děti, hrající si s kamerou, novou hračkou. Tommy mi to video nikdy neukazoval a nikdy nemluvil o Pamele špatně, bylo to vážně jen pro ně dva,“ prozradil přítel obou bývalých manželů. „Minulý měsíc jsem se viděl s Pamelou, zůstali jsme v kontaktu. Postoj Tommyho i Pam k té show je takový, že nemají důvod to řešit. Pochopili, že je to populární téma rozebírat to, co se může stát, když jste slavní. Byla to první erotická kazeta celebrit.“

Jiný zdroj z okolí Pamely před časem uvedl pro The Sun, že ona sama si natáčený kus rozhodně nepustí: „Pamela nemá žádný zájem vidět tuhle odpornou show. Nikdy! O ani jednom z herců, kteří hrají ji a Tommyho, v životě neslyšela a ani nemá zájem je poznat. Ona i její rodina si myslí, že je to ubohost a je to pro ně výsměch.“

Trailer ke seriálu Pam&Tommy

Kazeta s erotickými záběry byla ukradena z jejich společného domu v roce 1995 elektrikářem, který vybral sejf, v němž byla uložena. Tommy a Pamela byli manželé v letech 1995-1998 a mají spolu dva syny.

V seriálu si Pamelu zahraje herečka Lily James a Tommyho herec Sebastian Stan. ■