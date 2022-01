Natálie Grossová má po návratu z Dubaje covid. Musí si pomáhat s dýcháním

Natálie Grossová Foto: Archiv N. Grossové

"Vůbec netuším, kde jsem to chytila. Jestli už v Dubaji, nebo až tady v Praze. V Dubaji jsem každopádně žádné příznaky neměla, ty začaly až tady. Je mi zle, blbě se mi dýchá, jsem celý den na dýchátku proti astmatu," řekla Super.cz Natálka.

Má za sebou dvě dávky očkování, covid už měla předloni v říjnu. "Mám ještě horší průběh, než jsem měla poprvé, dýchání je něco strašného, sedlo mi to na průdušky, mám ucpané dutiny. Jsem těžký astmatik, o to je to horší," vysvětluje.

Nyní je v izolaci. Její maminka Šárka a sestra Denisa zatím žádné covidové příznaky nemají. "Máma s Denčou jsou radši zavřené v druhé části domu, počkají pár dní a dojdou si na PCR. Zatím jsou v pořádku," dodala Grossová. ■