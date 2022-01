Jitka Nováčková se po devíti letech vrací do Česka! V její rodině se stala věc, kterou nikdo nečekal

Jitka a Tim se přestěhovai do Prahy Foto: Instagram T. Sparva

Modelka Jitka Nováčková (29) se vrací do Česka. Po letech ve Finsku, Dánsku či Řecku je zpět doma. A po boku má i svého partnera a otce dcery Ley, fotbalistu Tima Sparva. Ten překvapivě ukončil v 34 letech svoji profesionální kariéru, a tak byla možnost se přemístit do rodiště krásné Jitky.

"Jsme tu zhruba na šest měsíců. Máme za sebou i před sebou ohromný stěhování na pokračování, ale alespoň budu chvíli v Praze," řekla Super.cz Jitka.

"Tim na tiskové konferenci oznámil ukončení kariéry hráče. Tim bude mít občas studijní i pracovní povinnosti i v zahraničí, ale základnu budeme teď mít všichni v Česku. Mám pocit, že se po devíti letech vracím domů," říká šťastně modelka a youtuberka.

Zatím si pronajali byt v Praze a hledají nový domov, který by koupili. "Jsem K.O., stěhování s miminem je úplně jiná liga. Ale stojí to teď za to. V létě se to zase rozjede a Tim se vrhne na kariéru trenéra dorostu, zatím neznámo kde," dodala Nováčková. ■