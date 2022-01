Monika Absolonová bojující podruhé s covidem promluvila! Jak na tom nyní zpěvačka je?

Monika Absolonová Foto: archiv M. Absolonové

"Je to lepší. Kluci ale mají nějaký moribundus, jestli je to covid zatím nevíme, to zjistíme. Ale jsou oba nemocní. Zatím všichni držíme," prozradila Absolonová. "Tentokrát jsem neztratila ani čich. Vím, že je covid potvora, ale zatím to vypadá nadějně," dodala zpěvačka.

Monika má za sebou dvě vakcíny, chystala se na třetí dávku. To ale nestihla. "Kvůli Vánocům, kdy jsem chtěla pít alkohol a užívat si svátky, jsem to odložila. A teď jsem chtěla jít v pondělí a už jsem to nestihla," dodala Absolonová. ■