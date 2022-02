Půl mega za sáhnutí. Na co? Tohle byla nejbizarnější nabídka, jakou kdy modelka dostala

Nathy Kihara Profimedia.cz

V tomto směru by měl z čeho vybírat. Nathy má potetovaná záda, kérku v tříslech a ozdobené má i paže a boky. „Byla to ta nejdivnější věc, o kterou mě kdo požádal. A to jsem jich dostala spoustu,“ řekla Kihara Daily Staru.

„Do té doby jsem nevěděla, co je to stigmatofilie, až díky dotyčnému jsem zjistila, oč jde,“ uvedla modelka.

Stigmatofilie je vzrušení z piercingu a právě tetování. „Vyprávěl mi o tom, nejspíš si myslel, že když budu znát všechny informace, budu jeho nabídku akceptovat.“ Zda se tak nakonec stalo, ale už nedodala.

Popularita Nathy vzrostla poté, co byla loni v září zvolena jako žena s nejhezčím zadkem v soutěži Miss BumBum. Titul získala čtyři měsíce po porodu dcery Luny. ■