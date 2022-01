Dabér Ashtona Kutchera má za manželku tuhle krásku z Primy. Rodičům ho představila dřív, než spolu začali chodit

Filip Švarc zavzpomínal na začátky vztahu s manželkou Michaelou Super.cz

„Seznámili jsme se, když jsme točili Pevnost Boyard ve Francii. Míša tam byla jako televizní redaktorka a já jako soutěžící. Já si to ale potom nepamatoval, že se mnou dělala rozhovor. Věděl jsem, že jsem dělal rozhovor s nějakou ,blondskou', ale že to byla zrovna tahle, to jsem netušil vůbec,“ usmívá se dabér.

Při druhém setkání už přeskočila jiskra, ale ani tehdy si to neuvědomil. „Potkali jsme se na jednom televizním večírku. Druhý den mi lidi, kteří tam byli, říkali, že jsem celý večer hučel do jedné blondýny. A já na to, že jsem se přece bavil se všemi, ale oni na mě, že teda rozhodně nebavil,“ směje se.

Slovo dalo slovo, na svou vyvolenou si sehnal číslo a došlo na oficiální rande. Překvapivě, ještě dříve, než se dali dohromady, už byl představen budoucí tchyni a tchánovi. „Bylo to hned na druhé nebo třetí schůzce, a dokonce to byl můj nápad. Přišlo nám to v tu chvíli jako bezvadný nápad. Odvezl jsem ji domů a ona, že tam má rodiče. Tak jsem řekl: Super, já je pozdravím. Míša jim pak říká: Mami, tati, tohle je můj budoucí kluk,“ vzpomíná s úsměvem Filip Švarc, který byl hostem dabingového podcastu V českém znění, který můžete zhlédnout od 13. ledna na webu Novinky.cz.

Manželský pár od sebe dělí dvanáct let, což v dnešní době není nezvyklé. Přesto nás zajímalo, zda oblíbený dabér věkový rozdíl vnímá. „Pociťuju, že Míša je mladá a krásná a já už ne,“ zavtipkoval na závěr. ■