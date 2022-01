7 trapasů ze Zlatých glóbů uplynulých let: Zmizelá Zellweger, „glóby“ JLo, Nicholson na práškách a další

Jeremy Renner a Jennifer Lopez na udílení Zlatých glóbů v roce 2015 Profimedia.cz

Už dnes v noci rozdá Asociace zahraničních novinářů v Hollywoodu Zlaté glóby. Pokud to protikoronavirová opatření dovolují, udílejí se ceny pravidelně v přímém přenosu, díky kterému diváci nejsou ochuzeni o řadu dojemných momentů, ale také pěkných trapasů. A právě trapné momenty Zlatých glóbů z let minulých si nyní můžete připomenout.

Nemístné poznámky De Nira

Když Robert De Niro (78) v roce 2011 obdržel cenu za celoživotní dílo, bohužel neobšťastnil přítomné dojemným proslovem. Místo toho začal poděkováním Asociaci, že mu stihla cenu udělit dva měsíce předtím, než vstoupila do kin komedie Fotři jsou lotři. Veřejně se tak vysmál vlastnímu filmu, který ještě ani nevyšel, nad čímž v publiku vrtěl hlavou i Brad Pitt. Proslov pak ještě “vylepšil“ větou: „Je mi líto, že tu nemůže být víc zahraničních novinářů, ale všechny je deportovali.“ Tomu se publikum sice ještě smálo, dokud nedodal: „Spolu s většinou číšníků.“ Místo smíchu se dočkal od publika jednohlasného citoslovce údivu a mnoha zvednutých obočí.

Sexuální život Natalie Portman

V roce 2011 ještě chvíli zůstaneme. Děkovná řeč se totiž nepovedla ani Natalie Portman (40), když si přebírala cenu za nejlepší herecký výkon ve filmu Černá labuť. Herečka, která tehdy čekala své první dítě, děkovala manželovi Benjaminu Millepiedovi, jenž pro film tvořil choreografie, a vzdala mu hold za jeho herecký výkon. V thrilleru se ho totiž ptají, jestli by s Ninou, postavou Natalie, spal, a on odpoví, že nikoliv. „Je to tak skvělý herec, rozhodně se mnou chce spát,“ zahlásila při děkovačce Natalie a větu doplnila podivným smíchem. O to trapnější bylo, že se smála jediná.

Jeremy Renner obdivuje “glóby“ Jennifer Lopez

Jeremy Renner (51) a Jennifer Lopez (52) v roce 2015 vyhlašovali vítěze v kategorii nejlepší herec mini série. Jennifer vynesla róbu s brutálním výstřihem a Renner si neodpustil komentář. Když se herečka nabídla, že obálku se jménem vítěze otevře, protože má nehty, odpověděl: „A taky máš glóby,“ narážejíc na její poprsí. Někteří herce za poznámku ostře zkritizovali, ale sama JLo se ho zastala. „Hele, mám ráda trefné vtípky a pohotové reakce. Byla to sranda,“ řekla k věci v jednom z rozhovorů.

Jack Nicholson na Valiu

Když si v roce 2003 šel Jack Nicholson (84) pro cenu za snímek O Schmidtovi, hned od začátku bylo jasné, že je něco špatně. Cenu mu předávala Nicole Kidman, které hned v úvodu chválil její nosík. Následně dodal, že ho udivila cena v kategorii drama, protože si myslel, že natočil komedii. A nakonec přiznal, že si před přenosem vzal Valium, což prakticky vysvětlovalo jeho uvolněnost.

Pohřešuje se Christine Lathi

Když příroda zavolá, nedá se nic dělat. O tom ví své herečka Christine Lathi (71), kterou v roce 1998 ocenili za výkon v seriálu Nemocnice Chicago Hope. Když ji vyhlásili jako vítězku, byla totiž na toaletě. Jeden z producentů John Tinker za ni na pódiu na chvíli zaskočil, k němu se přidal dokonce Robin Williams, který se rozhodl improvizovat, nakonec ale herečka doběhla. Zadýchaná a s papírovým ručníkem v ruce, ale zvládla to.

Je Renée pod stolem?

To samé se stalo herečce Renée Zellweger (52) v roce 2001, když přebírala cenu za snímek Sestřička Betty. Byla zrovna na toaletě. O to vtipnější bylo, že cenu vyhlašoval Hugh Grant, její kolega z Deníku Bridget Jones. A ten jí to nedaroval. „Kde je?“ ptal se s cenou v ruce a marně ji hledal v publiku. „To už je pod stolem? Renée je opilá, dámy a pánové,“ vystřelil si z kolegyně, než mu někdo řekl, která bije. I Renée to ale nakonec na pódium stihla.

Že by moc drinků, Elizabeth?

Je běžné, že si hvězdy během ceremoniálu rády přiťuknou. Někdy se ale stane, že to s alkoholem trochu přeženou. Možná to byl případ i Elizabeth Taylor (✝79), která v roce 2001 předávala cenu za nejlepší snímek v kategorii drama. Celou dobu mumlala tak, že jí bylo sotva rozumět, a pak otevřela obálku s vítězem ještě předtím, než představila nominované. Moderátor Dick Clarke přispěchal zmatené herečce na pomoc a navedl ji, že má číst z obrazovky naproti ní. „A vítěz je... ve zlaté obálce,“ přečetla, než konečně bujaře vyhlásila vítězný snímek Gladiátor. ■