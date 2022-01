Saša Rašilov se pochlubil kouzelnou rodinou. Dcera Maruška jde ve stopách rodičů

Saša Rašilov s rodinou při focení plakátu divadelní hry Už tě mám dost. Michaela Feuereislová

Rašilovovi nazkoušeli novou komedii s názvem Už tě mám dost, kde hrají pár po sedmnácti letech manželství. Užívají si tedy gejzír emocí. Manželé si užívali společně strávený čas. „Bylo to strašně fajn. Třeba to, že jsme si po práci zašli spolu na oběd v klidu a bez dětí,“ usmívala se v rozhovoru pro Super.cz Lída.

V divadelní hře, kterou diváci uvidí v nově zrekonstruovaném divadle Metro, jejich potomka hraje Milan Peroutka. Nejstarší dcera Maruška by byla schopná se nějaké role chopit. Geny se prostě nezapřou. „Je zcela jasné, ze Marie k tomu hraní tíhne, nicméně to necháváme v té domácí rovině. Otázka je, jak dlouho to bude udržitelné,“ reagovala Lída na otázku, kdy už si jejich nejstarší dcerka zahraje s rodiči.

„Doma má spíš režijní sklony neustále nás organizuje, že něco hrajeme špatně a jak to máme dělat. Chodí do baletní akademie Adély Pollertové, a to ji hodně baví. Tak uvidíme, jaká bude její cesta. A Emilka, ta je zatím maličká a působí jako technický typ, nejoblíbenější hračka je v zásadě nehračka typu šroubovák,“ smála se herečka.

A co herecký pár připravuje v novém roce? „Čeká nás premiéra již zmiňované hry Už tě mám dost, kterou režíroval skvělý Tonda Procházka, díky kterému to zkoušení bylo strašně inspirativní a v dobré náladě! Je to skutečně velmi talentovaný člověk. Touto hrou budeme otvírat divadlo Metro na Národní třídě. Saša tento prostor zná velmi dobře, dříve tam byl Gag Borise Hybnera,“ uvedla v rozhovoru Lída a doplnila své osobní přání: „Doufám, že budeme hlavně zdraví, pak je příjemné všechno!“ ■