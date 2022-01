V Discolandu u Ivana Jonáka Ondřej Sokol zapařil: Kdo z mordparty z Devadesátek za něj platil útratu?

Ondřej Sokol o seriálu Super.cz

Zajímalo nás, jak on sám divoká 90. léta prožíval. Na rozdíl od seriálového kolegy Vasila Fridricha, který je i jeho dlouholetým kamarádem a spolužákem z DAMU, si je totiž prý pamatuje. "On byl věčně opilý, byl takové buržoazní dítě, ale já jsem měl míň peněz a díky tomu jsem byl někdy i střízlivý. Pro mě to byla úžasná doba, protože dětství a adolescenci jsem prožil v totalitě. Byla to ohromná svoboda," vzpomínal.

Byli jsme zvědaví, zda se podíval i do Discolandu Sylvie, který se i s jeho majitelem Ivanem Jonákem objevuje hned v prvním díle kriminálky. "Vasil Fridrich mě tam jednou vzal. Ale pak už mi to nechtěl platit, takže jsem tam pak už nikdy nebyl," svěřil se Super.cz.

Hraní v seriálu ho bavilo, svým způsobem pro něj bylo i odpočinkové. "Strašně rád ty věci střídám a to hraní je parádní, ještě v takhle vážné věci. Je krásné to zase chvíli dělat. A Peter Bebjak je naprosto mimořádný režisér, kde je z mé strany taková důvěra, že se tomu jenom oddám a nechám ho, aby mě režíroval," dodal. ■