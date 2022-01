Role prsatých husiček jí lezly na nervy. Herečka u natáčení filmů s obdařenými naivkami trpěla

Lenka Kořínková Herminapress

Na Marušku vzpomíná nerada

Lenku Kořínkovou (*2. 3. 1956) proslavila svého času především postava plaché Marušky z komedie Holky z porcelánu (1974). Ona sama ale tvrdí, že jí zničila kariéru. Díky ní byla totiž zaškatulkována do rolí bujně obdařených naivek – připomeňme například její hloupoučkou Klárku z Léta s kovbojem (1976) – a to jí nevyhovovalo.

Herečka v jednom rozhovoru řekla, že právě na Holky z porcelánu je přímo alergická a nechápe, proč se tento film lidem líbí. Ani na období úspěšně rozjeté filmové kariéry nevzpomíná ráda: „Dělala jsem to čistě jako job a docela u toho trpěla,“ řekla Kořínková v jednom rozhovoru.

Hledání ráje na zemi

Méně se ví, že vedle filmování se prosadila i na hudebních pódiích, kde se jí ujal lovec talentů Petr Hannig (75), který jí nabídl angažmá ve své kapele. Slibně rozjetou kariéru ukončila Kořínková poté, co v roce 1981 emigrovala se svým prvním manželem do Austrálie.

Bohužel, u protinožců ji žádný ráj na zemi nečekal. Pokusila se tu sice prorazit a vystupovala v barech jako zpěvačka, ale nakonec si musela vydělávat na živobytí i jako pokladní v supermarketu.

Dělení na „kytičky“ a „zvířátka“

Po sametové revoluci se vrátila do vlasti, ale u filmu znovu narazila – opět začala dostávat nabídky prsatých husiček, které jí lezly na nervy už před emigrací. Krize postihla i její manželství, která nakonec vyústila v rozvod.

Kořínková ale nerezignovala a začala vydávat vlastní dietní kuchařky zaměřené na dělenou stravu. Principem této diety je dělení potravin na rostlinné a živočišné, neboli na „kytičky“ a „zvířátka“, které se vzájemně nesmí kombinovat. Dieta oslovila mnohé lidi a její knihy šly na dračku.

Nevyšlo to ani napodruhé

Dařilo se jí i v soukromí. Provdala se za fotografa Davida Holase (47), a povzbuzeni literárním úspěchem, kdy Kořínková psala knihy a manžel se staral o jejich obrazový doprovod a grafické zpracování, se po nějaké době rozhodli, že zkusí štěstí v zahraničí. Vycestovali do Austrálie a pak do USA, ale po necelých dvou letech se vrátili domů s tím, že za mořem se necítili dobře a měli pocit, že tam nejsou vítáni. Do jejich vztahu se pak postupně vplížila krize a v roce 2012 došlo na rozvod. S dnes již bývalým mužem ale udržuje přátelský vztah.

Metoda se jí osvědčila

Kořínkovou „proslavily“ v průběhu času i nejrůznější excesy, které hojně živily bulvár. Ona se ale vždycky dokázala odpíchnout ode dna a najít si k sobě cestu. Dnes se živí jako lektorka angličtiny a při výuce uplatňuje unikátní vlastní metodu, která spočívá v tom, že neučí fráze, ale skládat slova.

„Nepoužívám terminologii, jako třeba předpřítomný čas. To nikdo nechápe. Tohle z toho vynechávám. Učím to tak, jak ten jazyk byl vymyšlený,“ prozradila v jednom rozhovoru. Využívá i astrologii, protože podle ní jí datum narození studenta dokáže napovědět, jak přesně ho cizí řeč učit. A studentům prý její metoda vyhovuje. ■