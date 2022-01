Tato sexy brunetka nahradila Kim! Popsala, čím ji Kanye dostal. Sen každé ženy, pořád jsem v šoku, svěřila

Julia Fox a Kanye West Profimedia.cz

Julia a Kanye se potkali na silvestrovském večírku v Miami. „Okamžitě jsme se napojili,“ svěřila herečka. Také popsala, čím na ni rapper udělal dojem, byl prý velmi zábavný a pozorný. Po večírku spolu odletěli do New Yorku, šli do divadla a pak na večeři. Poté se odebrali na hotel.

„Po večeři pro mě měl Ye (jméno, které West používá - pozn.) překvapení. Ještě pořád jsem v šoku. Ye má celé hotelové apartmá plné oblečení. Sen každé dívky. Cítila jsem se jako Popelka. Nevím, jak to udělal nebo jak to tam všechno stihl dostat, moc mě to překvapilo. Všechno to bylo tak přirozené. Nevím, kam se to bude ubírat, ale pokud je tohle náznak budoucnosti, líbí se mi,“ píše Julia ve zmíněném magazínu.

Tak snad má pravdu a nenaplní se drby z okolí Westa, že jedná tak, aby přiměl manželku Kim Kardashian (41) k žárlivosti. Ta si už před časem našla zajíčka, s komikem Petem Davidsonem (28) je momentálně na Bahamách. ■