8 českých celebrit, které vyrazily za teplem: Kdo vyměnil zimní počasí za radovánky u moře?

Kdo tráví dny u moře? Foto: Super.cz/archiv T. Budkové, T. Kerndlové a T. Třešničkové

Blogerka a influencerka Týnuš Třeštičková (26) se rozhodla například pro Spojené arabské emiráty a dny tráví na pláži v Dubaji. Herečka Marika Šoposká (32) se rozhodla s rodinou vyrazit na Kanárský ostrov Fuerteventura a modelka Veronika Kašáková (32) s partnerem a malým synem odletěla na ostrov Madeira.

Zpěvák Václav Noid Bárta (41) trávil přelom roku s rodinou v exotice. Užíval si poslední dovolenou před příchodem dalšího potomka na Maledivách. "Příchod nového roku byl nádherný. Hráli místní na jejich bubny a místo hnusných rachejtlí zapálili nápis 2022 vyrobený z palem. Ale hlavně jsme byli všichni spolu, to bylo nej," řekl Super.cz Noid.

Moderátorka a zpěvačka Emma Smetana (33) odletěla s partnerem Jordanem Hajem a dcerkami Lennon a Ariel do Thajska. A herec Lukáš Hejlík (41) také zabalil rodinu a jejich kroky vedly až do Dominikánské republiky. Modelka Tereza Budková (31) vystavuje své dokonalé tělo na slunci na Floridě. „Jsem strašně ráda, že i přes tuhle dobu to vyšlo,“ svěřila se kráska. Zpěvačka Tereza Kerndlová (35) se po měsících vrátila zpět do svého domu ve Španělsku. ■