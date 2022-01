Kim Kardashian vyrazila se svým zajdou na Bahamy a předvedla se fanouškům, jak ji mají nejraději

Kim Kardashian a Pete Davidson Profimedia.cz

Kim Kardashian (41) a Pete Davidson (28) se odebrali na pár dní do dovolenkového ráje. Už po příletu na Bahamy je obklopili fotografové, kteří Kim zachytili v outfitu s hlubokým výstřihem.

A své přednosti vystavovala na odiv i dál. Fanoušky na sociální síti totiž potěšila selfie při opalovačce v bikinách. Předvedla tak pevné poprsí a ploché bříško v plné parádě, jak se můžete přesvědčit v galerii.

Fotografie se neobešla bez komentářů, ten “nejhlasitější“ z nich byl pravděpodobně od Scotta Disicka, bývalého partnera její sestry Kourtney.

„Sakra! Kde je tripod?“ poznamenal. A zatímco většina z nás si představí pod slovem tripod jednoduše stativ na telefon, fotoaparát nebo kameru, v angličtině se výraz používá i jako označení chlapa s obřím penisem.

O Petově mužství se spekuluje odedávna. Je možné, že na něj slavné dámy neletí jenom kvůli jeho charismatu?

„Musí to být Petova přezdívka. Takže je to všechno pravda.“ reagoval sledující na Disickův komentář. „Musí to být ono, Scott není takhle vtipný,“ odpověděl dotyčnému jiný.

Spekulace o velikosti Davidsonova přirození vyvolala před lety jeho bývalá snoubenka, zpěvačka Ariana Grande (28), která na Twitteru opěvovala jeho “big dick energy“.

Kim si tedy umí vybrat. A zatímco ona cukrovala se svým zajdou v tropech, její odloučený manžel Kanye West (44) dělá podle jejich známých všechno pro to, aby začala žárlit. V posledních dnech se hojně objevuje se sexy herečkou Julií Fox.

Dle zdrojů z jejich okolí to ale Kim ani v nejmenším netrápí. Přes rozchod s Kanyem se dávno přenesla, a naopak bere vztah s Petem čím dál vážněji. Ona sice žije v LA a Pete v New Yorku, ale vztah na dálku jim klape a Pete údajně dokonce plánuje trávit v Los Angeles víc času. Tak snad jim nadšení vydrží. ■