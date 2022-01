Emma Smetana vystavila tělo v plavkách: Po dvou porodech a měsíc před 34. narozeninami má luxusní postavu

Emma Smetana Foto: archiv E. Smetana

Cílem jejich dovolené se stalo Thajsko, odkud poslala zpěvačka pozdrav, a to rovnou v plavkách. Nutno říct, že tahle dvojnásobná maminka vypadá fantasticky. „Selfie mode, jak všichni víte, mám zmáklej, i když za mnou hoří,“ vystřelila si sama ze sebe Smetana, jejíž fotky před dvěma lety u katedrály Notre-Dame budily mnoho povyku.

„A v roce 2022 to vypadá, že si budu umět vyfotit vlastní tělo s Barbie mírama. Dětem a dospívajícím neukazovat, je to nerealistickej obraz. Ale mně bude za měsíc 34, takže si tady v rámci prevence před klasickou narozeninovou krizí budu fotit, co a jak chci,“ dodala ke snímku z dovolené Smetana, která vedle role maminky už stíhá i pracovat.

„Díky tomu, že máme chůvu, tak mohou vznikat nové věci, nové písničky, koncerty. Může to být tak intenzivní, jako to děláme posledního čtvrt roku," dodala pro Super.cz nedávno zpěvačka. ■