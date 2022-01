Mladší verze Bolka Polívky z 1. oddělení: Známý herec chtěl být sám vyšetřovatelem, ale nevzali ho na školu

Martin Finger Super.cz

"Podíval jsem se na dva díly 1.oddělení, aby ty dvě postavy nebyly úplně rozdílné. Ale Bolka Polívku znám moc dobře, hráli jsme spolu v jednom představení, když je možnost, tak se vidíme, protože hraje u nás v Činoherním klubu, takže ho nějak zevnitř znám. Ale nešlo o to jeho hraní kopírovat, protože v době Devadesátek byl ještě Plíšek plný elánu a trochu živější než o těch více než dvacet let později," vysvětlil Super.cz Finger přístup k roli.

V našem videu ještě podrobněji povyprávěl, jak sám 90. léta minulého století trávil, a pohovořil i o svém dlouholetém kamarádství s Ondřejem Sokolem, s nímž se poznal, ještě než oba nastoupili na základní školu. "Hrát spolu je jednoznačně výhoda, protože si nemusíte milion věcí říkat, stačí se na sebe jen podívat. Cítíte se," míní.

Vrátili jsme se i k jeho snu stát se opravdovým kriminalistou. "Od svých jedenácti jsem chtěl být detektivem jako Sherlock Holmes, přečetl jsem si všechny knížky o něm a od té doby mě to drželo až do vojny. Opravdu jsem se o to zajímal. Před přijímačkami jsem byl i u jednoho vyšetřovatele, aby mi poradil, co pro to mám udělat. Ale osud to nechtěl. Ale aspoň touhle rolí jsem si to vynahradil a užíval jsem si to s chutí na bezpečném poli. Být policistou v reálu by rozhodně taková sranda nebyla," uzavřel Finger. ■