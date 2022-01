Spot Amazing Places patří k nejlepším loňským reklamám! Stojí za ním Jinej Gang a Veronika Arichteva

Veronika Arichteva pod režisérskou taktovkou manžela Bisiho natočila reklamu, která se dostala do TOP pětky těch nejlepší za loňský rok v hodnocení Art Directors Club!

Díky kreativcům z Jinýho Gangu a hudebního mága Jirky Buriana aka Kapitána Dema vznikl příběh, který je i vtipnou reklamou na cestovatelský projekt Amazing Places. Vedle Veroniky Arichtevy ve spotu vystupují Klára Oltová a Jakub Žáček.

"Když jsme zakládali Jinej Gang, byl Petr Kotík z Amazing Places jedním z prvních, kdo nás oslovil, abychom pro ně vytvořili reklamu. Měli jsme radost, protože je to skvělá značka a lidi je mají opravdu rádi. Byla to příjemná práce, protože jsme od Amazing dostali volnou ruku, měli jsme být odvážní, vtipní - na hraně. Veronika i Bisi byli skvělí, stejně jako Jakub Žáček, který si v masce dost vytrpěl; jeho líčení trvalo strašně dlouho a ani se nechci ptát, jak dlouho měl ještě rezidua barev na sobě," usmívá se Viktor Říha, jeden z autorů a zakladatel kreativní agentury Jinej Gang, která spot vymyslela.

Spot Amazing Places patří k nejlepším loňským reklamám

Amazing Places

Spot ovládl sociální sítě

"Samozřejmě, že se okamžitě na profesních webech rozvířila diskuse, jestli je tohle to pravé pro Amazing Places. Jako mušky octomilky se vyrojili lidé, kteří se nabízeli, že jejich reklamu změří zleva zprava a kteří tvrdili, jak to nemůže fungovat a podobně, což bylo velmi komické, protože paralelně ve stejný okamžik ta reklama doslova zbořila sociální sítě, a to byl ten pravý spotřebitelský test značky. Někdy je děsivé vidět tu propast mezi různými marketingovými "odborníky" a normálními lidmi, kteří od reklamy rozhodně nečekají, že se bude tvářit jako dokument nebo že reklama má zachraňovat svět," uzavírá Ondřej Hübl, další ze zakladatelů Jinýho Gangu.

FOTO: Amazing Places

Když je to Amazing, tak nechceš odjet

„S Amazing Places jsme oslavili sedmé narozeniny. Po celou dobu se snažíme bavit nejen sebe, ale i naše zákazníky, fanoušky a příznivce. Inspiraci na kouzelná místa nabízíme, formou, ve které se vtipu a humoru nebráníme. A právě to, že nic nebereme moc vážně a jde nám především o zábavu a pohodu, ukazuje i pojetí našeho prvního reklamního spotu. Všem chceme ukázat, že jsme tady,“ v jasné narážce na první slova video spotu vysvětluje Petr Kotík, zakladatel projektu Amazing Places.

O projektu Amazing Places

Cestovatelský lovebrand založil Petr Kotík v roce 2014. Na webu, sociálních sítích a v tištěném časopise Amazing Magazin nabízí projekt Amazing Places inspiraci na ubytování na desítkách kouzelných míst od romantických chalup, útulných roubenek, mlýnů a statků až po výjimečné apartmány a hotely. ■