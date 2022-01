Známá návrhářka nacpala modelky do dřevěné bedny: Takhle umělecký záměr vysvětlila

Beata Rajská křtila kalendář, který ovlivnil covid. Super.cz

Jeho realizace trvala déle než obvykle, ale povedlo se. „Bylo náročné najít vhodný čas, kdy fotit. Navíc jsem měla nemocné krejčové, a tak nebylo modelky do čeho oblékat. Koncem srpna, kdy obvykle fotím první stránky kalendáře, jsem ještě neměla žádné modely,“ popsala situaci návrhářka. „Nakonec jsme to stihli do konce září,“ uvedla.

Rajská modelky během focení kalendáře umístila do dřevěné bedny, což mělo symbolizovat sociální bubliny, které v době pandemie vznikají.

„Vnímám, jak lidi žijí ve svých sociálních bublinách. Začali jsme se potkávat jen s určitou skupinou lidí, setkáváme se s rodinnými příslušníky nebo velmi úzkým okruhem přátel. Doba změnila sociální život,“ míní Rajská, která nepřestává doufat v pozitivní vývoj. ■