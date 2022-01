Nad rakovinou ještě nemá úplně vyhráno: Michaelu Kuklovou čekají další tři roky léčby

Michaela Kuklová Michaela Feuereislová

Budou to dva roky, co herečka Michaela Kuklová (53) svěřila, že jí byl diagnostikován karcinom prsu. Absolvovala operaci a následovala další podpůrná léčba. I když má všechna vyšetření v pořádku, ještě pořád se musí léčit.

"Dnes jsem na onkologii dostala poslední injekci do břicha. Je to dva roky, co jsem si vyslechla diagnózu. Tak ještě tři roky léčby, ale už jen prášky. Radost," informovala Michaela Kuklová svoje příznivce.

Herečka už řeší také úplně jiné, běžnější, starosti, které má po vánočním obžerství skoro každý z nás. "Od pondělí jsem v dietním režimu. Taky jsem zahájila kúru ostropestřcem. Nebo jak se ostropestřec skloňuje. To se ani vyslovit nedá," prozradila. ■