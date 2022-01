Bojovala v reality o přežití na opuštěném ostrově, teď je maminkou. Krásná modelka se pochlubila dcerou

Barbora Mudrochová Foto: archiv B. Mudrochové

"Přirozený porod, proč já chěla být těhotná? Asi takové myšlenky jsem měla v ten okamžik. Upřímně to bylo jedno velké volání divočiny a já jsem zrovna nepatřila mezi rodičky, které jsou v klidu. Na to, že normálně nerada mluvím sprostě, tak v ten den jsem se tam teda slušně rozjela," svěřila se Barbora.

" Do pr..., kde je ten Epidural. Cože kur.. já ho nedostanu? Si děláte pr...? Dějte mi něco, cokoliv. Asi takhle to vypadalo," směje se již dnes modelka. "I přesto to byl ten nejkrásnější den, protože jsme se my dvě setkaly. Ale stejně si řekněte v čas o epidural," dodala se smíchem Mudrochová. ■