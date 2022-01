Koule, nebo míče? Největší dabingové „perly“ aneb Když překladatelé zahraničních filmů nezvládají řemeslo

Nicolas Cage a Sean Connery ve filmu Skála Profimedia.cz

Jak je to s britskou inteligencí

Začněme těmi, které do očí bily nejvíc. Ve dvou scénách filmu je zmiňován jakýsi „generál Attorney“, kterého je třeba informovat. Nikdo takový ale neexistuje. „Attorney General“ je totiž nejvyšší státní zástupce nebo žalobce (ovšem v americké angličtině to může být také ministr spravedlnosti – US Attorney General). A někdo takový by v případě zapojení ostře střeženého vězně Masona (Sean Connery) do tajné operace na Skále musel být opravdu informován.

V jiné scéně zase Mason řekne, že má vycvičenou „britskou inteligenci.“ Nemá. Hrdina tím chtěl říct, že byl vycvičen britskou tajnou službou. Ve filmu zazní také: „Oko za oko, pane!“ Ve skutečnosti jde o vojenskou hlášku „Aye-aye, sir“, jejíž správný překlad zní: „Rozkaz, pane!“ Mimochodem, čeští herci namluvili své repliky skvěle, jen je bohužel museli číst z textu, který dostali ve studiu.

Koule, nebo míče?

Chybičky se vloudily i do překladů dalších zahraničních filmů. Například v akčním Americkém Shaolinovi z roku 1991 řekne jedna z postav, že je třeba přistoupit k výuce „marciálního umění.“ Překladatel zjevně netušil, že výraz „martial arts“ znamená bojové umění, což bylo v době boomu filmů s kung-fu tematikou ostudné.

V prvním dabingu filmu Smrtonosná past (1988) se mluví o „strojní pušce“. „Machine gun“ ale znamená prachobyčejný kulomet. Doslovně přeložený výraz, který vznikl z německého Machinengewehr, se ale u nás dříve používal – najdeme ho mimo jiné i v jedné z her Karla Čapka.

V originálním znění akčního thrilleru Ricochet: Odražená střela (1991) zazní hláška: „You must have lots of balls to come here“. Česky: „Ty máš ale koule, když jsi sem přišel.“ A jak si s ní poradil překladatel? „Musel jsi mít hodně míčů, že jsi sem přišel.“

Chybovalo se i dříve

Zlaté časy českého dabingu, na které jsme byli zvyklí za předchozího režimu, jsou už minulostí. Je ale pravda, že tehdy bylo na vše víc času a práci dělali skuteční profíci. Od 90. let se k nám sice zahraniční filmy hrnou jak na běžícím páse, jenže do češtiny je mnohdy překládají lidé, kteří mají velké jazykové rezervy. Nemají dostatečnou slovní zásobu, neznají slovní hříčky ani reálie, a tak se mnohdy dopouštějí přehmatů.

Ale i za předchozího režimu se sem tam objevila nějaká ta překladatelská „perla“. Za všechny stačí jmenovat francouzskou komedii Hořčice mi stoupá do nosu (1974) s Pierrem Richardem (87) v hlavní roli. Také nemáte tušení, co tím chtěl básník vlastně říct? V tomto případě jde o doslovný překlad francouzského „La moutarde me monte au nez“. Jenže o žádnou hořčici nejde. Francouzi výraz použijí, když jsou rozčilení. Kdyby se v českém titulku použilo třeba Začínám toho mít plné zuby, hned by měli jasno i naši diváci. ■