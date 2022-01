Otužilec Roman Vojtek pár měsíců před 50: Takhle se herec potápí ve studené vodě a v mrazech

Roman Vojtek Foto: archiv R. Vojtka

„Doma se nořím do venkovního koupacího jezírka, tam je voda klidná. Tady v Lipenské přehradě je neklidnější, zrovna hodně foukalo, voda měla tak 3 stupně a venku bylo -1. A když se chce člověk potopit, tak musí dojít trochu dál,“ sdělil Roman podrobnosti o své zálibě.

„Je to skvělý pocit, vždy když vylezu, tak jsem pak několik hodin v takové euforii. Osobně se za otužilce nepovažuji, není to pravidelné, ale spíš nárazové. Na Silvestra se mi poštěstilo se vykoupat v lomu Amerika,“ dozvěděli jsme se od herce. „Ale tady na Lipně to bylo zatím to nejkrušnější, co jsem zažil.“ Herec v dubnu oslaví 50. narozeniny, které by mu rozhodně nikdo netipoval. ■