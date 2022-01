Při laškování s přítelem našla v jeho pokoji řasenku a tampon: Neuvěříte, jak dívka situaci vyřešila

Ilustrační foto Profimedia.cz

Když třiadvacetiletá Lois Saunders z Liverpoolu seděla příteli Finnovi na klíně a z legrace se zaklonila, uviděla pod skříní tampon a řasenku. Ani jedno nebylo její. Když se svého kluka zeptala, co to má znamenat, popřel, že by měl v pokoji jinou dívku. Lois ale neváhala a rozjela pátrání, aby zjistila, jak se věci mají.