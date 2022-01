Má rád okaté holky s výraznými křivkami! Kdo je sexy brunetka, která se objevuje po boku Kanyeho Westa?

Julia Fox Profimedia.cz

West se s ní objevuje v posledních dnech a dává si hodně záležet, aby spolu byli viděni. Když ji například vyvedl v úterý na Broadway, přivedl si s sebou i vlastního fotografa. Ten s nimi byl předtím i v Miami.

Rapper údajně dokumentuje svůj život pro připravovaný projekt, zdroje z jeho okolí však tvrdí, že chce přimět odloučenou manželku Kim Kardashian (41) k žárlivosti.

Ať tak, či onak, jisté je, že je Kanye příznivcem žen s figurou tvaru přesýpacích hodin. I Julia se pyšní plnými křivkami v oblasti hrudníku a zadečku, jak se můžete přesvědčit v naší galerii, stejně jako Kim nebo jeho další bývalka Amber Rose (38).

Julia měla pohnuté dětství, hodně se stěhovala a v jednu chvíli dokonce skončila bez domova a kradla oblečení v obchodních domech.

„V 15 letech jsem utekla z domu s drogovým dealerem, ale protože mi táta dopřával dost volnosti, tři týdny si nikdo nevšimnul, že jsem zmizela,“ uvedla loni v rozhovoru pro Rolling Stone.

Léta rebelie má už Julia za sebou. Než rozjela hereckou kariéru, zkoušela to také jako kameramanka, fotografka nebo spisovatelka.

Loni se blýskla také v krimi No Sudden Move a nedávno bylo oznámeno, že jí připadla hlavní role v Upper Cut: Highlights of My Hollywood Life, filmové adaptaci mezinárodního bestselleru od Carrie White. ■