Svatba ve Vegas bude, ujišťuje Ondřej Sokol: A co řekl na reakce na jeho moderování Slavíka?

Ondřej Sokol Super.cz

S Ondřejem Sokolem (50) jsme se setkali poprvé od Českého slavíka, jehož slavnostní večer spolu s Alešem Hámou moderoval. Při rozhovoru jsme se ještě vrátili k reakcím na kontroverzní průběh večera, ale zajímalo nás i to, jak to vlastně vypadá se svatbou s jeho snoubenkou Nikolou Šantavou.

Zatímco Aleš Háma se k průběhu finálového večera vyjádřil a od projevu Karla Janečka se distancoval, Sokol mlčel. Jaké měl tedy on osobně reakce? "Měl jsem pár blízkých lidí, kterým se to líbilo. A pak jsem zaslechl, že kolem toho byly nějaké kontroverze, což k tomu asi patří," řekl Super.cz.

Úplně spokojená nebyla ani partnerka, nyní již manželka, pořadatele Karla Janečka (48) Lilia Khousnoutdinova (33), a to kvůli některým genderově nevhodným poznámkám. S tím ovšem Sokol nesouhlasí. "My si na to naopak dali pozor a myslím, že to bylo genderově nejvyváženější vystoupení za posledních dvacet let. Pokud se to někomu nelíbilo, tak tomu nerozumí," míní.

Zrovna tak smetl i kauzu, která pořádně naštvala mladinkou manželku Bohuše Matuše Lucii. Prohlásil, že na slavnostní večer manžela nedoprovodila, protože už je po Večerníčku. "Zaprvé jsem říkal větu, kterou napsal scenárista, tak si to asi musí člověk vyřídit s ním. A hlavně tam zaznělo to, že uspává dítě," upřesnil.

A když už jsme byli u mladších partnerek, zajímalo nás, jak je to vlastně se svatbou s jeho přítelkyní, učitelkou z mateřské školky Nikolou, která je o jednadvacet let mladší než on a předloni ji požádal o ruku. "Řeším to neustále. Rozhodli jsme se, že se vezmeme ve Vegas. Ale když jsem měl v létě čas, tak to bylo zavřené. A teď mám spoustu práce a jet nemůžu," vysvětlil nám. ■