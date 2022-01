Zamilovaná Dara Rolins zveřejnila fotky s Nedvědem: Promluvila o vztazích a zkažených charakterech

Pavel Nedvěd a Dara Rolins Foto: archiv D. Rolins

Na prosluněných sjezdovkách si užívají i nadále. Šťastná zpěvačka zveřejnila další zamilované fotky ze svahu a přidala i zamyšlení na téma vztahy. Ona sama před Pavlem Nedvědem sedm let žila s rapperem Rytmusem (45), dceru pak má s hudebníkem Matějem Homolou.

Zatímco s Homolou vychází výborně, Rytmus hned po ostře sledovaném rozchodu mazal společnou minulost a do Dary rýpal přes sociální sítě. Brzy nato si našel dnes již manželku Jasminu Alagič (32). S tím už je Dara Rolins ale dávno smířená. Stejně jako Pavel Nedvěd, který se po sedmadvaceti letech rozvedl s manželkou Ivanou.

„Myslím si, že každý vztah, i ten, který „nedopadne“, má v našich životech místo a opodstatnění, respektive, co to znamená „nedopadne“? Všechno má totiž svůj čas a význam. I to, že se něco stane a po čase skončí, nemusí být tragédie, ale vývoj. Prostě život. Člověk nemusí „plakat“, jak si někteří dost nelogicky a automaticky při rozchodu dvou lidí myslí. Může jít o vysvobození, překlopení do stavu, po kterém člověk už nějakou dobu toužil,“ míní Dara.

Ta je s Nedvědem, který je v Itálii slavnější než u nás, hodně na očích. „Být takzvaně na očích, být známý, velmi často vztahy a lásku komplikuje, nepřirozeně ovlivňuje jejich vývoj. Ne roky, ale intenzita, hloubka citu, měří pravý význam vztahu. Někdy za půl roku prožijete víc než za šest. Pravdou je, že absence toho pocitu a možnosti rozhodovat se ve vztahu svobodně, bez asistence publika, je v našem případě pěkně na prd, to přiznávám upřímně a na rovinu,“ prozradila.

Naznačila také, že Pavel Nedvěd o své bývalé ženě rozhodně nemluví špatně, což jí imponuje.

„Každý vztah mě formoval. A proto mám respekt ke každému člověku, který mě kdy udělal šťastnou. A stejně tak pro minulost každého mého partnera. Vždy mi vadilo, když muž, který mi vstoupil do života, nemluvil pěkně o své bývalé. Je to takový varovný signál pro zkažený charakterový rys, jestli víte, co myslím. Ať žije každá láska. Nová, stará, dospělá, dětská, prázdninová, naše, vaše. Ať je věčná ve svém čase a v každé podobě. Mělo to být jen takové malé hlášení o tom, že je u mě vše v pořádku,“ uzavřela spokojená Dara, která své hlášení spíše prodloužila. ■