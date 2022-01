Takovou svatbu Las Vegas nepamatuje! Partner(ka) milovnice růžové překvapil(a) i otrlé

Kitten Kay Sera se na Nový rok vdala. Profimedia.cz

Tak takovou svatbu, která zde proběhla na Nový rok, nepamatuje ani divoké Las Vegas! A to se ve městě hazardu už udály všelijaké věci. Prvního ledna se zde vdávala známá milovnice růžové barvy Kitten Kay Sera. Brala si svou „skutečnou lásku“ - růžovou barvu.

„Nejlepší den! Vdala jsem se za svou skutečnou lásku, růžovou barvu!“ oznámila Kitten s tím, že než se rozhodla pro sňatek, byla se svou láskou 40 let ve vztahu.

Nevěsta byla pochopitelně celá v růžové, zvolila různé odstíny milované barvy. Stejně tak hosté oblékli růžovou a ulička byla vysypaná růžovými květy. Partnera či partnerku suploval obrovský vzorník s různými odstíny růžové.

Provdat se za favoritku na škále barev se Sera rozhodla před dvěma lety. „Tehdy kolem mě projel kluk na skateboardu a smál se, že mám asi hodně ráda růžovou. Tehdy jsem odpověděla, že ano, že ji miluji. A on na to: ‚Když ji milujete, proč si ji nevezmete?‘,“ popsala, jak na nápad přišla.

Ačkoli mnozí považují její rozhodnutí za prapodivné, Sera je toho názoru, že by člověk měl dělat, co ho činí šťastným. „Bavte se! Mějte na to koule! Jste na světě jen na krátký čas, tak si ho užijte.“ ■