Hudba už ji neuživí: Aby nebyla závislá na výdělku malé dcery, pracuje dcera Petry Černocké jako tisková mluvčí

"Samozřejmě tam byla trocha nadsázky. My vyděláváme a Coco má placenou zábavu. A snažíme se, aby ji ten dabing pořád bavil. Od začátků, kdy stála před mikrofonem jako zvířátko, už ušla velký kus cesty. Teď měla dokonce premiéru kinofilmu, tak jsme na ni obrovsky pyšní. Je to skvělé, ale i my pracujeme a vyděláváme," ujistila Super.cz Bára, která ve videu prozradila, kde jsme hlásek její dcery mohly slyšet.

Jablko tedy nepadlo daleko od rodinného stromu. "Já se tedy do herectví nikdy úplně nepoložila, takže to přeskočilo jednu generaci. Coco měla obrovské ambice od malinka. Bylo to živé dítě, které potřebuje pozornost. Našla se v tom a je úplně nadšená. Třeba jednou bude dabing sama režírovat," míní Vaculíková.

Ona sama se nadále věnuje hudbě, s živým vystupováním je to horší, ale orientuje se na studiovou práci a nedávno vydala se seskupením Yellow Sisters novou desku Zvěřinec. Musela ale začít pracovat i jinak.

"Jistou oklikou jsem se vrátila ke svému původnímu povolání, což je novinařina. Myslela jsem si, že to možná nikdy nepřijde, ale moje maminka vždycky říkala, ať si najdu nějaký obor a udělám si tu vysokou školu, že se mi to jednou bude hodit, zatímco já chtěla dělat jen tu muziku. Takže dělám tiskovou mluvčí projektu na podporu ekonomiky," uzavřela. ■