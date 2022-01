Emma Watson se vyjádřila k chybě v potterovském speciálu: Já jsem nebyla tak roztomilá, komentovala záměnu se slavnou kolegyní

Emma Watson Profimedia.cz

Fanoušci šli do kolen, když se provalilo, že tvůrci speciálu Harry Potter 20 let filmové magie: Návrat do Bradavic zaměnili Emmu Watson (31) s Emmou Roberts (30). A pobavilo to i samotnou představitelku Hermiony, která na chybu nyní zareagovala.