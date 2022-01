6 herců a hereček, kteří odmítli role kvůli kolegům: I takhle to mezi slavnými někdy dopadá

Dwayne Johnson a Vin Diesel Profimedia.cz

Kim Cattrall a Sarah Jessica Parker

K asi nejznámějším svárům mezi herečkami současnosti patří ten mezi Kim Cattrall (65) a Sarah Jessicou Parker (56) alias Samanthou a Carrie ze Sexu ve městě. Když se po druhém celovečerním filmu začalo spekulovat o třetím, Cattrall vyloučila, že by se k Sexu ve městě někdy vrátila s tím, že už se její postava nemá kam posouvat. Léta se spekulovalo, že se s představitelkou Carrie nesnese, což se potvrdilo, když jí kolegyně kondolovala po smrti jejího bratra. Kim přímo označila Sarah Jessicu za pokrytce v prohlášení na sociální síti. A jak je známo, Kim se odmítla vrátit ke své roli i v pokračování seriálu s názvem A jak to bylo dál, které nakonec vzniklo bez ní, navzdory protestům a nářkům fanoušků.

Richard Gere a Sylvester Stallone

V dramatu Páni Flatbushe z roku 1974 si ústřední roli střihnul Sylvester Stallone (75). Jeho kámoše Chica měl původně ztvárnit Richard Gere (72), a dokonce se s ním začalo točit. Herci si ale vůbec nesedli. Stallone kritizoval Gera za to, že se bere moc vážně a myslí si, že je lepší než ostatní. Vše vyústilo v poněkud úsměvnou potyčku. Stallone se nechal slyšet, že si mezi scénami v autě pochutnával na hotdogu, když si k němu přisedl Gere s kuřetem, ze kterého tekl omastek. Sylvester upozornil kolegu, že všechno zamaže, ale ten ho usadil slovy: „Neboj se.“ Na to mu Stallone odpověděl: „Jestli mi zmastíš kalhoty, tak uvidíš.“ Richard si nato ukousl kus kuřete a kapka hořčice skutečně přistála na Stallonově stehně. Ten mu za to dal loktem do hlavy, až vylétl z auta. Režiséra pak postavili před rozhodnutí “buď já, nebo on“. Skončilo to Richardovým odchodem, v roli ho nahradil Perry King a se Stallonem už spolu nikdy na žádném filmu nespolupracovali.

Dwayne Johnson a Vin Diesel

Když se v pátém díle ke slavné sérii Rychle a zběsile připojil Dwayne Johnson (49) jako Luke Hobbs, zdálo se, že jde všechno hladce jako po másle. Po dalších dvou dílech se The Rock nicméně na sociální síti nechal slyšet, že se některý z jeho kolegů chová zbaběle a označil ho za cukrový zadek. Nikoho nejmenoval, ale fanoušci okamžitě měli jasno, že tím myslel Vina Diesela (54). To později nepřímo potvrdili Michelle Rodriguez i Tyrese Gibson. Dwayne sérii opustil, ale roli si zopakoval ve spin-offu Rychle a zběsile: Hobbs a Shaw. Fanoušci zůstali v šoku, když Diesel v listopadovém emotivním postu přímo vyzval Johnsona, aby se k sérii vrátil s tím, že je to jeho povinnost. V prosincovém rozhovoru Johnson označil Vinovo chování za manipulativní a znovu dal jasně na srozuměnou, že nemá v nejmenším úmyslu se k filmování Rychle a zběsile vrátit.

Bruce Willis a Sylvester Stallone

V záři 2013 Sylvester Stallone překvapil tweetem: „Lenost a hamižnost... Jistý vzorec pro kariérní neúspěch.“ Ten doplnil o oznámení, že se Bruce Willis (66) ve třetím pokračování série Expendables: Postradatelní neobjeví. Údajně si měl říct o astronomický honorář, což Stallona jako scenáristu nejspíš nakrklo. V trojce se Willis opravdu neobjevil, ale zdá se, že s kolegou zakopali válečnou sekeru. Rok po nechvalně proslulém výroku se Sylvester nechal na Twitteru slyšet: „Udobřil jsem se s Brucem W. Je to dobrý chlap. Moje chyba.“ Letos má vyjít čtvrtý díl slavné série, ale navzdory usmíření se ani v něm diváci Willise podle všeho nedočkají.

Ewan McGregor a Christian Bale

V roli Patricka Batemana v Americkém psychu si jen těžko představíte někoho jiného než Christiana Bala (47). Ten o ni však musel opravdu tvrdě bojovat. Producenti si v roli představovali Leonarda DiCapria, ten dal však přednost snímku Pláž, a tak oslovili Ewana McGregora (50). Poté, co mu roli nabídli, Christian osobně Ewanovi, kterého znal už z muzikálu Sametová extáze, zavolal, aby ho přesvědčil, jak moc o film stojí. „Dal jsem jasně najevo, že to je moje role, ať na ni nesahá a vzdá to, nebo pocítí, s kým má tu čest,“ přiznal doslova Bale. A povedlo se. Batemana si nakonec opravdu zahrál.

Joan Crawford a Bette Davis

Legendy zlaté éry Hollywoodu se postaraly o asi největší šarvátku mezi herečkami v historii. Herečky byly letitými rivalkami a v pokročilém věku se spolu objevily v hororu Co se vlastně stalo s Baby Jane? (1962) Ačkoliv spolu dost bojovaly, film sklidil takový úspěch, že je chtěl režisér Robert Aldrich spolu obsadit i do dalšího filmu Sladká Charlotte (1964). Crawford dokonce natočila nějaké scény. V místě, kde točili, se pak odebrala do svého přívěsu ke spánku, ovšem když se probudila, nebylo po štábu ani památky. Všichni se přesunuli do hotelu. Joan byla přesvědčená, že vše zinscenovala Bette a nechala se hospitalizovat s tím, že je nemocná. Aby se mohlo opět začít točit, museli místo Crawford obsadit Olivii de Havilland. O svárech Crawford a Davis dokonce v roce 2017 vznikl snímek Zlá krev, v němž hlavní role ztvárnily Susan Sarandon a Jessica Lange. ■