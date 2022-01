Prostřeno ovládnou missky a další slavné krásky: Jak si v kuchyni poradí Bezděková, Kalousová a spol.?

Tohle bude zajímavý týden. FTV Prima

Ve VIP týdnu Prostřeno odhalí své kuchařské dovednosti modelky Andrea Kalousová (25) a Andrea Bezděková (26), modelka a moderátorka Monika Leová (30), její kolegyně Andrea Antony a zpěvačka Debbi.

Hned v pondělí pozve hosty do své kuchyně Monika Leová, která se manželem Martinem Košínem a dcerkou Miou přestěhovala do rodinného domku ve východních Čechách ke své babičce. Ve vaření Monika čerpá inspiraci u svého tatínka, mimo jiné skvělého amatérského kuchaře, kterému neustále vtlouká do hlavy, že by si měl otevřít vlastní restauraci.

Pro dámy bude setkání v pořadu milým překvapením, všechny se totiž z branže moc dobře znají a většinu z nich pojí i letité přátelství. Zkrátka holčičí dýchánek, jak se patří.

Jediný zádrhel nastane v momentě, kdy si krásky uvědomí, že je v jejich partě hned tři Andrey. Ale i s tím si hravě poradí. Poslechněte si ve videu, jaké si rozdaly přezdívky. ■