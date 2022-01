Rozloučení s kytaristou Lubošem Andrštem (✝73). Poslední sbohem mu dal i jeho bratranec Petr Janda

Luboš Andršt Foto: Petr Horník, Právo

V pražském kostele Nejsvětějšího srdce Páně na náměstí Jiřího z Poděbrad se ve středu konalo poslední rozloučení s Lubošem Andrštem. Známý kytarista a skladatel zemřel 20. prosince ve věku 73 let. S hudebníkem, který hrával s Michalem Prokopem v kapele Framus Five nebo v jazzové formaci Jiří Stivín & co, se rozloučil i jeho slavný bratranec Petr Janda (79).