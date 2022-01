Maminka Terezy Maxové otevřeně promluvila: Co prozradila o dceři a čím to je, že po sedmdesátce tak skvěle vypadá?

Alena Maxová Super.cz

Mimo jiné prozradila, že se snažila být prvním cenzorem Tereziny knihy, protože modelka hodně píše i o rodinném soukromí. "Snažili jsme se jí říkat, co by tam být mělo a nemělo. Ale ona si to nakonec stejně udělala po svém," řekla Super.cz paní Alena.

Zavzpomínala i na Tereziny začátky v modelingu ze svého pohledu. Jako mladinká dívka odjela do Paříže na jaře 1989 a maminka se o ni samozřejmě bála. "Tady byla ještě hluboká totalita, o modelingu jsme nic nevěděli. Bylo to smutné hlavně proto, že jsme za ní nemohli ani cestovat. Naštěstí se na podzim všechno změnilo, jeli jsme za ní a zjistili, že je šťastná a spokojená. Já byla vždy na její straně, i když tehdy nedostudovala práva, jak slibovala, pak už to nešlo," vyprávěla.

Díky své dceři se dostala i do zákulisí světového modelingu. "Cestovala jsem s ní na fashion weeky do Paříže, Milána i New Yorku. Sehnala jsem si za sebe náhradu do práce a trávila s ní čas v zákulisí, aby byla spokojená. Viděla jsem všechny ty slavné topmodelky a měla možnost s nimi mluvit. Bylo to pro mě velmi zajímavé," vzpomínala. S Terezou si dokonce zahrála i v reklamě.

Když se na paní Alenu podíváte, dcera má jistotu, že bude i ve stáří vypadat dobře bez kosmetických zákroků. "Geny v tom určitě budou. A hlavně si myslím, že když je člověk spokojený, dobře vyspaný a na něco se pořád těší, tak podle toho i vypadá. Když není v blízkosti žádná závažná nemoc, tak to ještě pořád jde i hodně po té sedmdesátce. Ale věk je pochopitelně vidět," krčila rameny. ■