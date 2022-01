Připravte si kapesníčky: Nejdojemnější moment z potterovského speciálu? Fanoušci mají jasno!

Robbie Coltrane Profimedia.cz

Ve speciálu Harry Potter 20 let filmové magie: Návrat do Bradavic bylo mnoho dojemných momentů, ale jeden je všechny strčil do kapsy, jak se nyní shodují fanoušci slavné série.

Dle reakcí na sociálních sítích to byl Robbie Coltrane, představitel Hagrida, kdo je nejvíc dostal.